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Кечинов считает, что «Локомотиву» стоит сохранить Дзюбу на следующий сезон

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Бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов считает, что нападающий Артём Дзюба должен остаться в «Локомотиве» в сезоне-2023/24.
Кечинов считает, что «Локомотиву» стоит сохранить Дзюбу на следующий сезон
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Что касается продления контракта с клубом, то это вопрос не ко мне, а к руководству клуба — как они видят в дальнейшем свою работу. Но Дзюба однозначно сейчас является одним из лидеров команды», — цитирует Кечинова РИА Новости.

По его мнению, Дзюба хорошо вошёл в игру «Локомотива»: 34-летний форвард много забивает и отдает результативные передачи.

«И после того, как он пришёл, команда встрепенулась и наконец-то показывает те результаты, которые от нее ждут болельщики», — добавил экс-форвард «Спартака».

В сезоне-2022/23 бывший нападающий сборной России провёл за московский клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона. 

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» готов предложить Дзюбе контракт по схеме «1 + 1».

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