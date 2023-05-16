Гвардиола — о матче с «Реалом»: надеюсь, победит тот, кто этого заслуживает
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«Я не знаю. Но я не хочу, чтобы кому-то просто повезло, я надеюсь, что победит команда, которая этого заслуживает. Неважно, какая именно, надеюсь, что это будем мы. Игроки должны показать невероятный футбол, чтобы победить «Реал», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Первая встреча между командами на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.
Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».
Ранее Карло Анчелотти ответил Гвардиоле, который жаловался на сложный график.