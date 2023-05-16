В CAFA объяснили, почему Левников будет судить матчи турнира
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«Судейский комитет CAFA решил, что бригада российского арбитра Левникова обслужит матчи летнего турнира сборных Центральной Азии. Почему не были приглашены другие судьи ФИФА, например Сергей Карасёв, Владислав Безбородов и Сергей Иванов, мы сказать не можем», — приводит слова пресс-службы CAFA Sport24.
Как сообщает пресс-служба РФС, арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретёшкин приглашены для работы на матчах.
Кубок Азии пройдёт с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.
В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также приглашённая сборная Омана.
18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.
Ранее сообщалось, что cборная России по футболу может провести два товарищеских матча в июне.