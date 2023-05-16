В CAFA объяснили, почему Левников будет судить матчи турнира

В пресс-службе CAFA высказались о назначении российской бригады арбитра Кирилла Левникова для работы на турнире.

«Судейский комитет CAFA решил, что бригада российского арбитра Левникова обслужит матчи летнего турнира сборных Центральной Азии. Почему не были приглашены другие судьи ФИФА, например Сергей Карасёв, Владислав Безбородов и Сергей Иванов, мы сказать не можем», — приводит слова пресс-службы CAFA Sport24.

Как сообщает пресс-служба РФС, арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретёшкин приглашены для работы на матчах.

Кубок Азии пройдёт с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.

В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также приглашённая сборная Омана.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.

Ранее сообщалось, что cборная России по футболу может провести два товарищеских матча в июне.