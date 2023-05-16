Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В CAFA объяснили, почему Левников будет судить матчи турнира

Короткая ссылка
В пресс-службе CAFA высказались о назначении российской бригады арбитра Кирилла Левникова для работы на турнире.
В CAFA объяснили, почему Левников будет судить матчи турнира
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Судейский комитет CAFA решил, что бригада российского арбитра Левникова обслужит матчи летнего турнира сборных Центральной Азии. Почему не были приглашены другие судьи ФИФА, например Сергей Карасёв, Владислав Безбородов и Сергей Иванов, мы сказать не можем», — приводит слова пресс-службы CAFA Sport24.

Как сообщает пресс-служба РФС, арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретёшкин приглашены для работы на матчах.

Кубок Азии пройдёт с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте. 

В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также приглашённая сборная Омана.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA. 

Ранее сообщалось, что cборная России по футболу может провести два товарищеских матча в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить