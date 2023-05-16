Всероссийская федерация волейбола готова оказать поддержку Смаржек

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко прокомментировал новость о том, что бывшая волейболистка калининградского «Локомотива» Мальвина Смаржек подверглась травле в Польше.

«Если она официально обратится во Всероссийскую федерации волейбола за поддержкой, то, конечно, мы отреагируем положительно», — цитирует Ярёменко «Спорт-Экспресс».

Он признался, что для руководства ВФВ это очень неприятная ситуация, но не неожиданная.

«Это достаточно давняя история. Я знаю про эту травлю. Мы видим это не в первый раз. Чтобы решать, как на это реагировать, надо исходить из конкретных обстоятельств», — добавил Ярёменко.

Смаржек играла в калининградском «Локомотиве» в сезоне-2021/22. Из-за этого волейболистку перестали вызывать в сборную Польши.

Ранее Смаржек сообщила о негативной реакции своих соотечественников на её выступление в чемпионате России.