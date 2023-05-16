Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Всероссийская федерация волейбола готова оказать поддержку Смаржек

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко прокомментировал новость о том, что бывшая волейболистка калининградского «Локомотива» Мальвина Смаржек подверглась травле в Польше.
Всероссийская федерация волейбола готова оказать поддержку Смаржек
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Если она официально обратится во Всероссийскую федерации волейбола за поддержкой, то, конечно, мы отреагируем положительно», — цитирует Ярёменко «Спорт-Экспресс».

Он признался, что для руководства ВФВ это очень неприятная ситуация, но не неожиданная.

«Это достаточно давняя история. Я знаю про эту травлю. Мы видим это не в первый раз. Чтобы решать, как на это реагировать, надо исходить из конкретных обстоятельств», — добавил Ярёменко.

Смаржек играла в калининградском «Локомотиве» в сезоне-2021/22. Из-за этого волейболистку перестали вызывать в сборную Польши.

Ранее Смаржек сообщила о негативной реакции своих соотечественников на её выступление в чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить