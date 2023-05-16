Волейболистка сборной Польши Смаржек сообщила о травле из-за выступления в России
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«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Бывало, что меня толкали, плевали в меня», — цитирует волейболистку Sport.pl.
Смаржек призналась, что из-за травли у себя на родине ей пришлось начать лечить депрессию.
«Раньше у меня были панические атаки. Я чувствовала, что нет смысла играть в волейбол. Я была очень подавлена», — рассказала 26-летняя волейболистка.
Смаржек играла в калининградском «Локомотиве» в сезоне-2021/22. Из-за этого волейболистку перестали вызывать в сборную Польши.
Ранее сообщалось, что Александра, жена латвийского вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина, рассказала о травле со стороны фанатов клуба.