Волейболистка сборной Польши Смаржек сообщила о травле из-за выступления в России

Волейболистка сборной Польши Мальвина Смаржек сообщила о негативной реакции своих соотечественников на её выступление в чемпионате России.

«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Бывало, что меня толкали, плевали в меня», — цитирует волейболистку Sport.pl.

Смаржек призналась, что из-за травли у себя на родине ей пришлось начать лечить депрессию.

«Раньше у меня были панические атаки. Я чувствовала, что нет смысла играть в волейбол. Я была очень подавлена», — рассказала 26-летняя волейболистка.

Смаржек играла в калининградском «Локомотиве» в сезоне-2021/22. Из-за этого волейболистку перестали вызывать в сборную Польши.

Ранее сообщалось, что Александра, жена латвийского вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина, рассказала о травле со стороны фанатов клуба.