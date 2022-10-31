Жена Мерзликина сообщила, что фанаты клуба желают их семье смерти

Александра, жена латвийского вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина, рассказала о травле со стороны фанатов клуба.

«Вчера вечером я услышала: «Ты, твой ребёнок и твой муж должны умереть». «Вы с мужем мусор», — написала девушка в соцсетях.

Александра призвала фанатов прекратить поливать грязью их семью и желать им смерти.

Напомним, что команда в десяти матчах нынешнего сезона НХЛ одержала всего три победы. Мерзликин является основным вратарём «Коламбуса».

Ранее Артемий Панарин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.