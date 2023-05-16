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Агент Клаудиньо назвал фейком новость об интересе «Палмейраса» к футболисту

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Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался о возможном переходе своего клиента в «Палмейрас».
Агент Клаудиньо назвал фейком новость об интересе «Палмейраса» к футболисту
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Интерес «Палмейраса»? Это фейк», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

По информации Goal, «Палмейрас» также понимает, что «Зенит» захочет выручить с продажи игрока не менее €20 млн. Несмотря на это, бразильский клуб продолжает интересоваться Клаудиньо и готов оформить предложение по трансферу.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Зенит» 28 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал 11 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Малкома, Клаудиньо и Ренана назвал маловероятным уход игроков из «Зенита» летом.

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