Губерниев: Бабикова демонстративно прокатили мимо состава сборной России
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Антона Бабикова демонстративно прокатили мимо состава сборной России, поэтому ему предложили занять место Александра Логинова, который решил заниматься самостоятельно. Бабиков отказался, потому что это место не его», — цитирует Губерниева РИА Новости.
Он напомнил, что Бабиков был седьмым в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).
«Александр Корнев попал, а Бабиков нет. Что за ерунда? По букве закона он попадал. Те, кто не брал Бабикова, нарушали свои же законы», — заключил Губерниев.
СБР 16 мая опубликовал списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.
Состав группы Сергея Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.
К Юрию Каминскому попали: Эдуард Латыпов, Роман Ерёмин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина.
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Ростовцев заявил, что Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону.