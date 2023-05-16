Губерниев: Бабикова демонстративно прокатили мимо состава сборной России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает несправедливым отсутствие Антона Бабикова в сборной России по биатлону.

«Антона Бабикова демонстративно прокатили мимо состава сборной России, поэтому ему предложили занять место Александра Логинова, который решил заниматься самостоятельно. Бабиков отказался, потому что это место не его», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Он напомнил, что Бабиков был седьмым в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

«Александр Корнев попал, а Бабиков нет. Что за ерунда? По букве закона он попадал. Те, кто не брал Бабикова, нарушали свои же законы», — заключил Губерниев.

СБР 16 мая опубликовал списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.

Состав группы Сергея Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.

К Юрию Каминскому попали: Эдуард Латыпов, Роман Ерёмин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина.

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Ростовцев заявил, что Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону.