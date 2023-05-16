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Губерниев: Бабикова демонстративно прокатили мимо состава сборной России

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает несправедливым отсутствие Антона Бабикова в сборной России по биатлону.
Губерниев: Бабикова демонстративно прокатили мимо состава сборной России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Антона Бабикова демонстративно прокатили мимо состава сборной России, поэтому ему предложили занять место Александра Логинова, который решил заниматься самостоятельно. Бабиков отказался, потому что это место не его», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Он напомнил, что Бабиков был седьмым в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

«Александр Корнев попал, а Бабиков нет. Что за ерунда? По букве закона он попадал. Те, кто не брал Бабикова, нарушали свои же законы», — заключил Губерниев.

СБР 16 мая опубликовал списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.

Состав группы Сергея Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.

К Юрию Каминскому попали: Эдуард Латыпов, Роман Ерёмин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина.

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Ростовцев заявил, что Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону.

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