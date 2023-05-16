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Журова: МПК ведёт себя бесчеловечно по отношению к нашим паралимпийцам

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК).
Журова: МПК ведёт себя бесчеловечно по отношению к нашим паралимпийцам
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Отрадно, что Паралимпийский комитет России был восстановлен в правах и вновь стал полноценным членом МПК. Но при этом наши спортсмены всё равно будут не допущены до соревнований. Эту ситуацию можно объяснить только тем, что международный комитет ведёт себя бесчеловечно по отношению к российским паралимпийцам. 

Потому что первоначально идеология паралимпийского спорта заключалась в реабилитации людей после сложнейших жизненных катаклизмов. Чтобы люди через спорт возвращались к привычной жизни после перенесённых физических и психологических травм. И лишать наших спортсменов такого шанса — это неприемлемо. А МПК, наоборот, применяет к нашим паралимпийцам гораздо более жестокие санкции, чем ко всем остальным российским спортсменам», — заявила Журова RT.

Ранее паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах.

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