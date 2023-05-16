Каминский обсудит с Башкировым методическое сопровождение его группы
- РИА Новости
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«Не я принимаю решения. Как смотрю на то, что буду заниматься методическим сопровождением группы Башкирова? Пока никак не смотрю. Буду обсуждать этот момент с Сергеем Геннадьевичем», — цитирует Каминского «Матч ТВ».
По словам вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Павла Ростовцева, тренерскую группу Башкирова не расформируют.
СБР 16 мая опубликовал списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.
Состав группы Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.
К Каминскому попали: Эдуард Латыпов, Роман Ерёмин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина.
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Ростовцев заявил, что Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону.