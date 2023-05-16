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Каминский обсудит с Башкировым методическое сопровождение его группы

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подтвердил, что окажет помощь Сергею Башкирову с тренировками его группы.
Каминский обсудит с Башкировым методическое сопровождение его группы
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

«Не я принимаю решения. Как смотрю на то, что буду заниматься методическим сопровождением группы Башкирова? Пока никак не смотрю. Буду обсуждать этот момент с Сергеем Геннадьевичем», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

По словам вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Павла Ростовцева, тренерскую группу Башкирова не расформируют.

СБР 16 мая опубликовал списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.

Состав группы Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.

К Каминскому попали: Эдуард Латыпов, Роман Ерёмин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов и Лариса Куклина.

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Ростовцев заявил, что Бабиков не выполнил критерии попадания в сборную России по биатлону.

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