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Джокович обыграл Норри и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

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Серб Новак Джокович нанёс поражение Кэмерону Норри из Великобритании в матче четвёртого круга представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
Джокович обыграл Норри и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
  • AP
  • © Andrew Medichini

Первая ракетка мира переиграл британца в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 29 минут.

Следующим соперником 35-летнего Джоковича станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

Сербский теннисист в случае удачного продвижения по сетке может встретиться в финале «Мастерса» в Риме с россиянином Андреем Рублёвым.

Призовой фонд турнира составляет €7,7 млн.

Ранее Джокович рассказал об отношениях с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

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