Джокович обыграл Норри и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
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Первая ракетка мира переиграл британца в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 29 минут.
Следующим соперником 35-летнего Джоковича станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).
Сербский теннисист в случае удачного продвижения по сетке может встретиться в финале «Мастерса» в Риме с россиянином Андреем Рублёвым.
Призовой фонд турнира составляет €7,7 млн.
Ранее Джокович рассказал об отношениях с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.