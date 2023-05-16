Джокович обыграл Норри и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Серб Новак Джокович нанёс поражение Кэмерону Норри из Великобритании в матче четвёртого круга представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Первая ракетка мира переиграл британца в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 29 минут.

Следующим соперником 35-летнего Джоковича станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

Сербский теннисист в случае удачного продвижения по сетке может встретиться в финале «Мастерса» в Риме с россиянином Андреем Рублёвым.

Призовой фонд турнира составляет €7,7 млн.

Ранее Джокович рассказал об отношениях с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.