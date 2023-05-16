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Абубакар Нурмагомедов проведёт 4 июня бой с Дос Сантосом на UFC Vegas 74

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В пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) назвали дату поединка с участием россиянина Абубакара Нурмагомедова.

33-летний уроженец Махачкалы проведет следующий поединок с бразильцем Элизеу дос Сантосом в рамках турнира UFC Vegas 74, сообщает пресс-служба организации.

Абубакар является двоюродным братом бывшего чемпиона лиги Даны Уайта в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. На его счету 17 побед и три поражения.

В активе Дос Сантоса 23 победы и семь поражений. 36-летний бразилец проведёт первый бой после годичной дисквалификации за употребление допинга. В его крови был обнаружен остарин.

Турнир пройдет 4 июня в Лас Вегасе.

Ранее сообщалось, что перчатки бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова продали на благотворительном аукционе за $20 тыс.

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