Мозер: мы испортили спортсменов, став платить за каждое действие

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер высказалась о том, что финансы повлияли на изменение характеров спортсменов.

«Ради денег бегут, меняют тренеров, специалистов. Есть, конечно, и нормальные люди. Но мы сами испортили спортсменов тем, что стали им платить за каждое действие. Теперь первый вопрос от них: «А сколько заплатите?» — цитирует Мозер «Матч ТВ».

Специалист тренировала пару Максим Траньков — Татьяна Волосожар, которые стали двукратными олимпийскими чемпионами и чемпионами мира.

Ранее Мозер объяснила, кто виноват в конфликте Евгения Плющенко и Софьи Федченко.