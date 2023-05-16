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Мозер: мы испортили спортсменов, став платить за каждое действие

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер высказалась о том, что финансы повлияли на изменение характеров спортсменов.
Мозер: мы испортили спортсменов, став платить за каждое действие
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Ради денег бегут, меняют тренеров, специалистов. Есть, конечно, и нормальные люди. Но мы сами испортили спортсменов тем, что стали им платить за каждое действие. Теперь первый вопрос от них: «А сколько заплатите?» — цитирует Мозер «Матч ТВ».

Специалист тренировала пару Максим Траньков — Татьяна Волосожар, которые стали двукратными олимпийскими чемпионами и чемпионами мира.

Ранее Мозер объяснила, кто виноват в конфликте Евгения Плющенко и Софьи Федченко.

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