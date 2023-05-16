Гурцкая: кажется, Абаскаль хочет получить увольнение и компенсацию от «Спартака»

Агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«У меня есть устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Он также добавил, что у специалиста есть хорошее предложение из второй лиги Испании.

За 27 туров чемпионата России красно-белые набрали 50 очков и находятся на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее агент Абаскаля заверил, что тренер останется в «Спартаке» на следующий сезон.