Гурцкая: кажется, Абаскаль хочет получить увольнение и компенсацию от «Спартака»
- © Maksim Konstantinov/Global Look Press
«У меня есть устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Он также добавил, что у специалиста есть хорошее предложение из второй лиги Испании.
За 27 туров чемпионата России красно-белые набрали 50 очков и находятся на четвёртом месте в турнирной таблице.
Ранее агент Абаскаля заверил, что тренер останется в «Спартаке» на следующий сезон.