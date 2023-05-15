Атаев и Гаджимагомедов рассказали, на что потратят призовые за победу на ЧМ по боксу

Чемпионы мира по боксу Шарапутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов рассказали, на что хотят потратить призовые за победу на мировом первенстве в Ташкенте.

«Квартиру купим, с родителями поделим, на ерунду тратиться не будем, вложимся в бизнес», — приводит слова Атаева РИА Новости.

«После первого выигранного золота чемпионата мира я вложился в бизнес. С товарищем начал строить многоквартирные дома», — добавил Гаджимагомедов.

Национальная команда выиграла две золотые, четыре бронзовые награды и заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате мира в Ташкенте.

Сборная России участвовала в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.

Ранее сообщалось, что в Домодедово торжественно встретили российских боксёров после ЧМ-2023.