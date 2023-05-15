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Капелло: Семак — сильнейший тренер в России, результаты не врут

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал наставника «Зенита» Сергея Семака сильным специалистом.
Капелло: Семак — сильнейший тренер в России, результаты не врут
  • globallookpress.com

«Можно ли назвать Семака лучшим тренером РПЛ за последнее время? Да, сейчас Семак — сильнейший тренер в России. Просто так пять раз подряд чемпионами не становятся, Сергей проделывает огромную работу», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

«Зенит» в игре 27-го тура 13 мая на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Сергея Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (51), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Сергей Семак с петербургской командой в пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее комментатор Геннадий Орлов сравнил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с Олегом Романцевым.

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