Агент Гюнтера: Корай перейдёт в «Спартак» летом
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«Поступало ли конкретное предложение по Гюнтеру, приезжает ли он летом в Россию? Да. Это «Локомотив», о котором раньше шла речь? Нет, «Спартак». Его хочет главный тренер», — цитирует Акана «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 28-летний футболист провёл за «Сампдорию» 21 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость немца в €4,5 млн.
Ранее нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что команда надеется завершить сезон в топ-3 РПЛ.