Николсон заявил, что в «Спартаке» надеются завершить сезон в топ-3 РПЛ

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что команда надеется завершить сезон в топ-3 РПЛ.

«Игра следует за игрой, мы продолжаем по‑прежнему все вместе верить, что нам удастся выиграть оставшиеся матчи, чтобы завершить чемпионат в топ‑3», — приводит слова Николсона Metaratings.ru.

В матче 27-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее Соболев сообщил, что получил повреждение в матче с подмосковными «Химками».