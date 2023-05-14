Николсон заявил, что в «Спартаке» надеются завершить сезон в топ-3 РПЛ
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Игра следует за игрой, мы продолжаем по‑прежнему все вместе верить, что нам удастся выиграть оставшиеся матчи, чтобы завершить чемпионат в топ‑3», — приводит слова Николсона Metaratings.ru.
В матче 27-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1).
Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.
Ранее Соболев сообщил, что получил повреждение в матче с подмосковными «Химками».