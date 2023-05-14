Соболев предположил, что порвал связки руки в матче с «Химками»

Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев сообщил, что получил повреждение в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«Вправляли палец? Да, палец просто в другую сторону был. Думаю, что связки разорвал, но пока не знаю, поеду сейчас на рентген. Неприятно, да», — цитирует Соболева ТАСС.

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1. Единственный мяч в составе красно-белых забил Соболев.

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов заявил, что команда упустила победу в матче 27-го тура со «Спартаком».





