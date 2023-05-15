Агент: Мендес адаптировался в ЦСКА, он будет только прибавлять

Агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха высказался о настрое своего клиента на матч 28-го тура со «Спартаком».

«Можно ли сказать, что Мендес адаптировался в ЦСКА? Определённо. Мендесу требовалось время, чтобы привыкнуть к новым условиям, сыграться с партнёрами. Доверие тренеров ЦСКА ускорило процесс. Сейчас он в отличных кондициях и будет только прибавлять», — цитирует Флуха Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что чилийский хавбек понимает всю важность противостояния со «Спартаком».

Мендес присоединился к ЦСКА в 2022 году. В нынешнем сезоне чилиец провёл 34 матча за армейский клуб и отметился одной результативной передачей. Контракт между армейцами и полузащитником рассчитан до 30 июня 2025 года.

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