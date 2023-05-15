В ФФР считают, что обжаловать отстранение Егорян, Великой и Поздняковой бессмысленно

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался о возможном обжаловании недопуска олимпийских чемпионок Яны Егорян, Софьи Великой, Софии Поздняковой к международным турнирам.

«Действительно ли не будет обжаловаться недопуск Егорян, Великой, Поздняковой? Если какая-то структура хочет это сделать за свои средства, пускай обжалуют. У нас в бюджете это не заложено. Цель не оправдывает средства. К тому же мы уже подавали иск. И чем это закончилось?» — цитирует Мамедова «Спорт-Экспресс».

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

В марте же конгресс FIE разрешил россиянам принять участие в международных соревнованиях.

Ранее Поздняков заявил, что фехтовальщики будут участвовать в турнирах при равенстве прав.