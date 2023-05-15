Тищенко назвал успехом выступление российских боксёров на чемпионате мира в Ташкенте

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился впечатлениями от выступления российских боксёров на чемпионате мира в Ташкенте.

«Ввиду повсеместного отстранения наших спортсменов на мировой арене выступление наших боксёров на чемпионате мира в Ташкенте однозначно можно назвать успехом. Прежде всего в это событие внесла значительный вклад IBA, которая допустила наших ребят к участию с флагом и гимном и отстаивала их права быть спортсменами.

Было приятно находиться на трибунах, болеть и слышать гимн России в финале чемпионата мира впервые за долгое время. Это очень здорово», — сказал Тищенко RT.

Ранее в Домодедово торжественно встретили российских боксёров после ЧМ-2023.