В Москве фестиваль школьного спорта состоится 19 мая

В столице фестиваль школьного спорта пройдёт 19 мая на стадионе «Москвич». Мероприятие приурочено к 100-летию московского спорта.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

В матче примут участие более 8 тыс. человек. Соревнования пройдут в разных дисциплинах — от футбола до прыжков через скакалку.

Наряду с этим запланированы финал школьной спортивной лиги по футболу среди юношеских команд, финал школьной спортивной лиги по баскетболу среди команд из трёх юношей и команд из трёх девушек.

Кроме того, для школьников пройдут футбольный турнир, турнир по настольному теннису и другие состязания.

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