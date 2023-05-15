В Москве фестиваль школьного спорта состоится 19 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
В матче примут участие более 8 тыс. человек. Соревнования пройдут в разных дисциплинах — от футбола до прыжков через скакалку.
Наряду с этим запланированы финал школьной спортивной лиги по футболу среди юношеских команд, финал школьной спортивной лиги по баскетболу среди команд из трёх юношей и команд из трёх девушек.
Кроме того, для школьников пройдут футбольный турнир, турнир по настольному теннису и другие состязания.
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