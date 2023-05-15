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В Москве фестиваль школьного спорта состоится 19 мая

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В столице фестиваль школьного спорта пройдёт 19 мая на стадионе «Москвич». Мероприятие приурочено к 100-летию московского спорта.
В Москве фестиваль школьного спорта состоится 19 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

В матче примут участие более 8 тыс. человек. Соревнования пройдут в разных дисциплинах — от футбола до прыжков через скакалку.

Наряду с этим запланированы финал школьной спортивной лиги по футболу среди юношеских команд, финал школьной спортивной лиги по баскетболу среди команд из трёх юношей и команд из трёх девушек.

Кроме того, для школьников пройдут футбольный турнир, турнир по настольному теннису и другие состязания.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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