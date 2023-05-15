Бывшая девушка Адесаньи подала на него в суд и потребовала половину его имущества

Шарлотта Поудрелл, бывшая возлюбленная чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, через суд требует половину состояния экс-бойфренда в качестве компенсации.

По информации Daily Post Nigeria, девушка считает, что она имеет право на половину состояния бойца, потому что они «были в отношениях слишком долго и она поддерживала его карьеру в UFC».

Поудрелл и Адесанья никогда не были женаты. У них нет общих детей.

8 апреля в главном событии турнира UFC 287 Адесанья победил Алекса Перейру нокаутом во втором раунде.

Ранее Владислав Туйнов объяснил поведение Адесаньи после победы над Перейрой на UFC 287.