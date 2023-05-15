Бывшая девушка Адесаньи подала на него в суд и потребовала половину его имущества
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По информации Daily Post Nigeria, девушка считает, что она имеет право на половину состояния бойца, потому что они «были в отношениях слишком долго и она поддерживала его карьеру в UFC».
Поудрелл и Адесанья никогда не были женаты. У них нет общих детей.
8 апреля в главном событии турнира UFC 287 Адесанья победил Алекса Перейру нокаутом во втором раунде.
Ранее Владислав Туйнов объяснил поведение Адесаньи после победы над Перейрой на UFC 287.