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Бывшая девушка Адесаньи подала на него в суд и потребовала половину его имущества

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Шарлотта Поудрелл, бывшая возлюбленная чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, через суд требует половину состояния экс-бойфренда в качестве компенсации.
Бывшая девушка Адесаньи подала на него в суд и потребовала половину его имущества
  • Gettyimages.ru

По информации Daily Post Nigeria, девушка считает, что она имеет право на половину состояния бойца, потому что они «были в отношениях слишком долго и она поддерживала его карьеру в UFC».

Поудрелл и Адесанья никогда не были женаты. У них нет общих детей.

8 апреля в главном событии турнира UFC 287 Адесанья победил Алекса Перейру нокаутом во втором раунде. 

Ранее Владислав Туйнов объяснил поведение Адесаньи после победы над Перейрой на UFC 287.

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