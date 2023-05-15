Европейский союз дзюдо допустит россиян на квалификацию к Олимпиаде-2024

Президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот сообщил о согласии организации на участие российских и белорусских спортсменов в квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы полностью согласны с Международной федерацией дзюдо. Статус-кво турниров Европейского союза дзюдо будет соответствующим образом скорректирован», — цитирует Тота Inside the Games.

Напомним, что сборная России выступила на чемпионате мира — 2023 в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов к Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты выступят на трёх международных турнирах в июне.