Европейский союз дзюдо допустит россиян на квалификацию к Олимпиаде-2024
- РИА Новости
«Мы полностью согласны с Международной федерацией дзюдо. Статус-кво турниров Европейского союза дзюдо будет соответствующим образом скорректирован», — цитирует Тота Inside the Games.
Напомним, что сборная России выступила на чемпионате мира — 2023 в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов к Олимпиаде 2024 года в Париже.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты выступят на трёх международных турнирах в июне.