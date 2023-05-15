Тейтум — первый игрок в НБА, которому удалось набрать 51 очко в седьмом матче плей-офф

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум установил очередное достижение в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Бостон» на своём паркете нанёс поражение «Филадельфия Сиксерс» (112:88) в седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции НБА. Счёт в противостоянии до четырёх побед стал 4-3 в пользу «Селтикс».

Основной вклад в победу внёс Тейтум, который записал на свой счёт 51 очко и 13 подборов. Он стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 51 очко в седьмом матче плей-офф.

Предыдущим рекордом владел разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 50 очков в седьмом матче 1/4 финала Западной конференции текущего розыгрыша с «Сакраменто Кингз» (120:110).

В финале Востока «Бостон» сыграет с «Майами Хит», который выиграл в противостоянии с «Нью-Йорк Никс» (4-2).

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс побил рекорд по двухочковым броскам в плей-офф НБА.