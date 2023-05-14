La Depeche: четыре футболиста «Тулузы» отказались выходить на матч из-за ЛГБТ-акции

Четыре футболиста «Тулузы» отказались выходить на матч 35-го тура чемпионата Франции с «Нантом» из-за ЛГБТ-акции.

Об этом сообщает La Depeche.

Закария Абухляль, Мусса Диарра, Фарес Шаиби и Логан Кошта уведомили руководство клуба, что не хотят участвовать в акции по личным убеждениям. В рамках этой акции футболисты должны провести матчи в футболках с радужной символикой.

Также пресс-служба «Тулузы» сообщает о том, что начало матча отложено на полтора часа из‑за «операции по обеспечению безопасности на трибунах стадиона».

Ранее сообщалось, что футболист «Генгама» Гомис пропустил матч из-за отказа надеть радужную футболку.