Футболист «Генгама» Гомис пропустил матч из-за отказа надеть радужную футболку
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«Вся команда была в радужных цветах. Гомис не захотел надевать такую футболку. Но мы уважаем его мнение», — цитирует Ле Грана Le Telegramme.
«Генгам» в матче 35-го тура в гостях проиграл «Сошо» (0:1). Во второй французской лиге в эти дни проходит акция в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Гомис в 20 матчах сезона-2022/23 забил один мяч и получил две жёлтые карточки. 28-летний темнокожий футболист является выходцем из Сенегала.
Ранее Юрий Новиков прокомментировал участие в ЛГБТ-акции российских хоккеистов «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина и Егора Афанасьева.