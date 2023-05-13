Футболист «Генгама» Гомис пропустил матч из-за отказа надеть радужную футболку

Президент клуба второго дивизиона чемпионата Франции по футболу «Генгам» Фред Ле Гран сообщил, что защитник Донасьен Гомис был исключён из заявки на матч из-за отказа принять участие в акции в поддержку сексуальных меньшинств.

«Вся команда была в радужных цветах. Гомис не захотел надевать такую футболку. Но мы уважаем его мнение», — цитирует Ле Грана Le Telegramme.

«Генгам» в матче 35-го тура в гостях проиграл «Сошо» (0:1). Во второй французской лиге в эти дни проходит акция в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Гомис в 20 матчах сезона-2022/23 забил один мяч и получил две жёлтые карточки. 28-летний темнокожий футболист является выходцем из Сенегала.

Ранее Юрий Новиков прокомментировал участие в ЛГБТ-акции российских хоккеистов «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина и Егора Афанасьева.