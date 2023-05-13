Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Футболист «Генгама» Гомис пропустил матч из-за отказа надеть радужную футболку

Короткая ссылка
Президент клуба второго дивизиона чемпионата Франции по футболу «Генгам» Фред Ле Гран сообщил, что защитник Донасьен Гомис был исключён из заявки на матч из-за отказа принять участие в акции в поддержку сексуальных меньшинств.
Футболист «Генгама» Гомис пропустил матч из-за отказа надеть радужную футболку
  • Legion-Media

«Вся команда была в радужных цветах. Гомис не захотел надевать такую футболку. Но мы уважаем его мнение», — цитирует Ле Грана Le Telegramme.

«Генгам» в матче 35-го тура в гостях проиграл «Сошо» (0:1). Во второй французской лиге в эти дни проходит акция в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Гомис в 20 матчах сезона-2022/23 забил один мяч и получил две жёлтые карточки. 28-летний темнокожий футболист является выходцем из Сенегала.

Ранее Юрий Новиков прокомментировал участие в ЛГБТ-акции российских хоккеистов «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина и Егора Афанасьева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить