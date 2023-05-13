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Семак: решения по отпускам игроков «Зенита» будут приниматься индивидуально

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что к ближайшему матчу петербургская команда будет готовиться в полном составе.

«Все решения по поводу отпусков игроков будем принимать индивидуально. Возможно, кто-то уедет. К следующему матчу будут готовиться все, за исключением травмированных и тех, у кого будут проблемы», — цитирует Семака РИА Новости.

По его словам, ротация будет, а какая, тренерский штаб решит в зависимости от ситуации.

«Зенит» во встрече 27-го тура на стадионе «Газпром Арена» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 2:2.

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Сергея Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (51), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Ранее Семак заявил после матча с «Краснодаром», что почувствовал себя чемпионом.

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