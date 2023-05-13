Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дюков — о товарищеских матчах сборной: ведём переговоры с рядом федераций

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) дал понять, что скоро станет известен соперник национальной сборной по ближайшему товарищескому матчу.

«В настоящий момент мы ведём переговоры с рядом федераций футбола по товарищеским матчам. Примем решение в ближайшее время», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

В марте сборная России провела товарищеские матчи против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Напомним, что сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за отстранения ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить