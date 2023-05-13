Дюков — о товарищеских матчах сборной: ведём переговоры с рядом федераций

Президент Российского футбольного союза (РФС) дал понять, что скоро станет известен соперник национальной сборной по ближайшему товарищескому матчу.

«В настоящий момент мы ведём переговоры с рядом федераций футбола по товарищеским матчам. Примем решение в ближайшее время», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

В марте сборная России провела товарищеские матчи против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Напомним, что сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за отстранения ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией.