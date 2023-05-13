Дортмундская «Боруссия» обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» нанесла разгромное поражение «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 5:2 в пользу коллектива Эдина Терзича.

В составе победителей мячи забили Дониэлл Мален (пятая минута), Джуд Беллингем (18-я, пенальти), Себастьен Аллер (20-я, 32-я), Джованни Рейна (95-я). У проигравших отличился Рами Бенсебаини (75-я), Ларс Штиндль (86-я).

Дортмундская «Боруссия» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Боруссия» (39) из Мёнхенгладбаха располагается на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Бавария» (68).

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила шесть безответных мячей «Шальке» в Бундеслиге.