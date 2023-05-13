Экс-арбитр Савченко: в России VAR превратился в инструмент влияния на результат

Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко прокомментировал работу системы видеоповторов VAR на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда только вводили систему видеоповторов, я был обеими руками за. Это ведь новый способ выявлять нарушения, которые ты не видел. Но в России это превратилось в инструмент влияния на результат. Как будто стало больше курьёзнейших ошибок судей, неправильных трактовок эпизодов. Всё стало с точностью наоборот», — заявил Савченко RT.

Он вспомнил случай, когда на скандальном матче «Спартака» и «Сочи» на VAR работал Алексей Еськов.

«И у них были специальные установки на матч, что необходимо консультироваться с главным арбитром, прежде чем принять решение. Не твёрдо и чётко вынести вердикт, а лишь порекомендовать и узнать мнение главного. В том матче был эпизод, когда на последней минуте арбитр из Санкт-Петербурга назначил пенальти в ворота красно-белых. А Еськов, вместо того чтобы сказать, что никакого нарушения там в помине не было, выразил мнение, что он не до конца разобрался в эпизоде, хотя всё видел. В итоге Василий Казарцев поставил пенальти и «Сочи» сравнял», — добавил Савченко.

По словам арбитра, после этого он позвонил Еськову.

«И спросил, почему он чётко не дал понять, что нарушения не было. На что Еськов мне ответил, что им нельзя говорить прямыми фразами, а можно общаться только с помощью вот таких вот подготовленных блоков. Мол, на ваше усмотрение, на ваш взгляд. А VAR чётко не имеет права дать оценку эпизоду», — заключил Савченко.

Ранее Савченко заявил, что сейчас все судьи РПЛ работают на чемпионство «Зенита».