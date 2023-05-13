Экс-арбитр Савченко: сейчас все судьи РПЛ работают на чемпионство «Зенита»

Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко негативно высказался о работе судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если говорить начистоту, то сейчас арбитры РПЛ работают на «Зенит». Чтобы они из года в год становились чемпионами России. Вот если взять Павла Кукуяна, когда он только начинал судить, он был профессиональным судьёй. А сейчас можно смело сказать, что Кукуян благоволит команде из Санкт-Петербурга. Это хорошо видно по матчу со «Спартаком», где Павел ошибочно засчитал гол и не поставил пенальти на Кейта Бальде. Я уже молчу про удаление Дуарте. Он всё делал, чтобы «Зенит не проиграл», — заявил Савченко RT.

Он подчеркнул, что арбитры Российской премьер-лиги работают сейчас так, как им выгодно.

«Они собирают экспертно-судейскую комиссию и всё время защищают своих, даже когда те допускают серьёзные ошибки, влияющие на результаты матчей. Сейчас уже нет той справедливой и принципиальной оценки, какая была у нас в Советском Союзе. Я поражаюсь, что они допускают такие ляпы, но всё равно остаются судить», — добавил Савченко.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует обратиться в ЭСК по итогам матча с «Химками».