Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-арбитр Савченко: сейчас все судьи РПЛ работают на чемпионство «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко негативно высказался о работе судей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Экс-арбитр Савченко: сейчас все судьи РПЛ работают на чемпионство «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если говорить начистоту, то сейчас арбитры РПЛ работают на «Зенит». Чтобы они из года в год становились чемпионами России. Вот если взять Павла Кукуяна, когда он только начинал судить, он был профессиональным судьёй. А сейчас можно смело сказать, что Кукуян благоволит команде из Санкт-Петербурга. Это хорошо видно по матчу со «Спартаком», где Павел ошибочно засчитал гол и не поставил пенальти на Кейта Бальде. Я уже молчу про удаление Дуарте. Он всё делал, чтобы «Зенит не проиграл», — заявил Савченко RT.

Он подчеркнул, что арбитры Российской премьер-лиги работают сейчас так, как им выгодно.

«Они собирают экспертно-судейскую комиссию и всё время защищают своих, даже когда те допускают серьёзные ошибки, влияющие на результаты матчей. Сейчас уже нет той справедливой и принципиальной оценки, какая была у нас в Советском Союзе. Я поражаюсь, что они допускают такие ляпы, но всё равно остаются судить», — добавил Савченко.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует обратиться в ЭСК по итогам матча с «Химками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить