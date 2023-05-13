Кудерметова обыграла Потапову и пробилась в четвёртый круг «Мастерса» в Риме

Россиянка Вероника Кудерметова оформила выход в четвёртый круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Теннисистка из России в матче третьего круга переиграла свою соотечественницу Анастасию Потапову в трёх сетах со счётом 7:5, 3:6, 6:1. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница противостояния между американкой Кори Гауфф и чешкой Марией Боузковой.

Призовой фонд «Мастерса» в столице Италии составляет €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).