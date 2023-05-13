Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кудерметова обыграла Потапову и пробилась в четвёртый круг «Мастерса» в Риме

Короткая ссылка
Россиянка Вероника Кудерметова оформила выход в четвёртый круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Кудерметова обыграла Потапову и пробилась в четвёртый круг «Мастерса» в Риме
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

Теннисистка из России в матче третьего круга переиграла свою соотечественницу Анастасию Потапову в трёх сетах со счётом 7:5, 3:6, 6:1. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница противостояния между американкой Кори Гауфф и чешкой Марией Боузковой.

Призовой фонд «Мастерса» в столице Италии составляет €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить