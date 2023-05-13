Кудерметова обыграла Потапову и пробилась в четвёртый круг «Мастерса» в Риме
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Теннисистка из России в матче третьего круга переиграла свою соотечественницу Анастасию Потапову в трёх сетах со счётом 7:5, 3:6, 6:1. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.
Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница противостояния между американкой Кори Гауфф и чешкой Марией Боузковой.
Призовой фонд «Мастерса» в столице Италии составляет €3,5 млн.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).