Тасоев завоевал серебро чемпионата мира по дзюдо в Катаре
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Спортсмен из России в финальном поединке в весовой категории свыше 100 кг уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру из Франции.
Бронзовые награды выиграли бразилец Рафаэл Силва и Алишер Юсупов из Узбекистана.
Сборная России выступает на ЧМ в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.
Ранее россиянин Арман Адамян дал понять, что будет стремиться завоевать золотую медаль Олимпийских игр по дзюдо.