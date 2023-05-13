Тасоев завоевал серебро чемпионата мира по дзюдо в Катаре

Россиянин Инал Тасоев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по дзюдо 2023 года в Дохе.

Спортсмен из России в финальном поединке в весовой категории свыше 100 кг уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру из Франции.

Бронзовые награды выиграли бразилец Рафаэл Силва и Алишер Юсупов из Узбекистана.

Сборная России выступает на ЧМ в нейтральном статусе. Этот турнир является одним из квалификационных этапов на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее россиянин Арман Адамян дал понять, что будет стремиться завоевать золотую медаль Олимпийских игр по дзюдо.