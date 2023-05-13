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«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче 27-го тура РПЛ

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Московский «Спартак» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче 27-го тура РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился полузащитник Резиуан Мирзов. У гостей единственный гол на счету нападающего Александра Соболева.

В конце первого тайма красную карточку получил защитник Даниил Денисов.

Красно-белые набрали 50 очков и остались на четвёртом месте в турнирной таблице. Подмосковная команда с 18 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Оренбургом» в игре 27-го тура РПЛ.

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