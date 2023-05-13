L’Équipe: в ПСЖ считают, что Хакими плохо влияет на Мбаппе
- AFP
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Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.
По информации источника, в клубе считают, что он плохо влияет на Килиана Мбаппе.
Отмечается, что парижане готовы выслушать предложения о его трансфере уже этим летом.
В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл в 37 матчах за команду во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что жена Хакими не сможет ничего получить при разводе с футболистом.