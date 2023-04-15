First Mag: имуществом футболиста ПСЖ Хакими владеет мать, жена ничего не получит при разводе

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Жена защитника «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими не сможет ничего получить при разводе с футболистом.
First Mag: имуществом футболиста ПСЖ Хакими владеет мать, жена ничего не получит при разводе
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

Как сообщает First Mag, жена Хакими хотела получить более половины состояния футболиста, однако в ходе судебного процесса выяснилось, что на спортсмена не оформлено никакого имущества, которое может подлежать разделу.

26 февраля в полицию обратилась молодая девушка, заявившая, что футболист ПСЖ изнасиловал её. Она не стала подавать заявление, но на основании показаний потерпевшей за дело самостоятельно взялась прокуратура.

Предполагаемая жертва утверждает, что познакомилась с 24-летним марокканцем в социальных сетях. По её словам, она приехала домой к футболисту на такси. Дома игрок начал приставать к ней, несмотря на её протесты и попытки вырваться.

Ранее сообщалось, что Хакими считает, что его подставили.

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