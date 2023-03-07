Telecinco: обвинённый в изнасиловании игрок ПСЖ Хакими считает, что его подставили

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими считает, что его подставили в деле о сексуальном насилии.

Как сообщает telecinco.es, Хакими уверен, что стал жертвой обмана.

По информации источника, когда стало известно о скандале, первой реакцией футболиста были слова, что его «подставили» и что он «чувствует себя обманутым». Друг Хакими рассказал, что семья футболиста очень пострадала из-за инцидента.

26 февраля молодая девушка обратилась в полицию, заявив, что футболист ПСЖ её изнасиловал. Она не стала подавать заявление, но на основании показаний потерпевшей за дело самостоятельно взялась прокуратура.

Предполагаемая жертва утверждает, что познакомилась с 24-летним марокканцем в социальных сетях. По её словам, она приехала домой к футболисту на такси. Дома игрок начал приставать к ней, несмотря на её протесты и попытки вырваться.

Ранее Саида Мох, мать Хакими, прокомментировала обвинение своего сына в изнасиловании.