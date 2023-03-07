Узнать больше

Telecinco: обвинённый в изнасиловании игрок ПСЖ Хакими считает, что его подставили

Короткая ссылка
Защитник ПСЖ Ашраф Хакими считает, что его подставили в деле о сексуальном насилии.
Telecinco: обвинённый в изнасиловании игрок ПСЖ Хакими считает, что его подставили
  • AFP
  • © LOIC VENANCE

Как сообщает telecinco.es, Хакими уверен, что стал жертвой обмана.

По информации источника, когда стало известно о скандале, первой реакцией футболиста были слова, что его «подставили» и что он «чувствует себя обманутым». Друг Хакими рассказал, что семья футболиста очень пострадала из-за инцидента.

26 февраля молодая девушка обратилась в полицию, заявив, что футболист ПСЖ её изнасиловал. Она не стала подавать заявление, но на основании показаний потерпевшей за дело самостоятельно взялась прокуратура.

Предполагаемая жертва утверждает, что познакомилась с 24-летним марокканцем в социальных сетях. По её словам, она приехала домой к футболисту на такси. Дома игрок начал приставать к ней, несмотря на её протесты и попытки вырваться.

Ранее Саида Мох, мать Хакими, прокомментировала обвинение своего сына в изнасиловании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить