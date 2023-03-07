Мать Хакими: сын поклялся мне, что невиновен

Саида Мох, мать защитника «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими, прокомментировала обвинения её сына в изнасиловании.

«Моё сердце говорит, что мой сын невиновен. Он очень хорошо воспитан. Я разговаривала с ним по этому поводу, и он заверил меня, что невиновен. Он поклялся мне», — цитирует Мох Sportskeeda.

26 февраля молодая девушка обратилась в полицию, заявив, что футболист ПСЖ её изнасиловал. Она не стала подавать заявление, но на основании показаний потерпевшей за дело самостоятельно взялась прокуратура.

Предполагаемая жертва утверждает, что познакомилась с 24-летним марокканцем в социальных сетях. По её словам, она приехала домой к футболисту на такси. Дома игрок начал приставать к ней, несмотря на протесты и попытки вырваться.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в изнасиловании Хакими тренируется в общей группе ПСЖ.