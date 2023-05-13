Личка назвал Федотова, Семака и Абаскаля лучшими тренерами РПЛ

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка ответил, кого считает лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, что сейчас в РПЛ много топ-специалистов. В 26 туре мы встретились с очень хорошим тренером Владимиром Федотовым, под руководством которого ЦСКА играет в хороший футбол со стабильным результатом. Также стоит отметить Абаскаля из «Спартака», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Также чешский специалист отметил главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Семак уничтожает всех соперников с «Зенитом». В общем, в российском футболе хорошие, талантливые специалисты, которые могли бы работать за границей, не только в России. Но все зависит от знания иностранных языков, которые нужно хорошо знать», — заявил он.

После 27 туров РПЛ оренбургская команда с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее «Оренбург» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 27-го тура РПЛ.