Гончаренко — о победе над «Оренбургом»: смогли выиграть на характере, на жилах

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко отметил желание и стремление игроков команды в матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Сегодня смогли выиграть на характере, на жилах. По качеству не лучший матч, бывали игры, когда играли лучше.

Надо отметить то желание и стремление, которое у нас сегодня было. Именно это сегодня и требовалось для того, чтобы взять три очка», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Матч на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу «Урала».

«Урал» набрал 30 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 39 очков и седьмая позиция.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, чего не хватило команде в матче с «Уралом».