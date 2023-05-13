Григорян: даже если «Зенит» будет пить неделю, всё равно забьёт «Краснодару» минимум два

Российский тренер Александр Григорян высказался о матче 27-го тура чемпионата России с участием «Зенита» и «Краснодара».

«Не скрываю, в этом матче буду болеть за «Краснодар». Даже если теоретически предположить, что «Зенит» будет пить неделю, всё равно они забьют минимум два. Это объективно. Попробую натянуть эти же два гола «Краснодару», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

По его словам, матч между командами завершится вничью со счётом 2:2.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдёт 13 мая на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 16:30 мск.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» Сперцян не сыграет с «Зенитом».