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«РБ Спорт»: хавбек «Краснодара» Сперцян не сыграет с «Зенитом»

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не сможет принять участия в матче 27-го тура с «Зенитом».
«РБ Спорт»: хавбек «Краснодара» Сперцян не сыграет с «Зенитом»
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», Сперцян не полетел с командой в Санкт-Петербург. Тренерский штаб решил предоставить полузащитнику отдых в связи с напряжённым графиком.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдёт 13 мая на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 16:30 мск.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 36 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Сперцян высказался о выступлении краснодарского клуба в Кубке России.

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