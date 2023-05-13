«РБ Спорт»: хавбек «Краснодара» Сперцян не сыграет с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не сможет принять участия в матче 27-го тура с «Зенитом».

Как сообщает «РБ Спорт», Сперцян не полетел с командой в Санкт-Петербург. Тренерский штаб решил предоставить полузащитнику отдых в связи с напряжённым графиком.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдёт 13 мая на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 16:30 мск.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 36 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Сперцян высказался о выступлении краснодарского клуба в Кубке России.