Сперцян: мы в двух шагах от победы в Кубке России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о выступлении краснодарского клуба в Кубке России.

«Эмоции самые положительные после матча, нам удалось пройти дальше и победить. Да, мы выиграли по пенальти, но тем не менее мы в двух шагах от победы. У нас есть мечта — выиграть Кубок России», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» победил «Акрон» в серии пенальти со счётом 4:2. «Урал» потерпел поражение от ЦСКА в основное время (1:2).

Матч между командами состоится 17 мая в Краснодаре. Начало в 19:30 мск.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе своей команды над «Акроном» в матче Кубка России по футболу.