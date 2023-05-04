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Сафонов: знал, куда бьют основные пенальтисты «Акрона», но их заменили

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе своей команды над «Акроном» в матче Кубка России по футболу.

«На самом деле у «Акрона» много пенальтистов, у них был долгий кубковый путь. Они уже играли в серии пенальти, запомнить всех невозможно было. Я знал, куда бьют два‑три основных игрока, но их заменили. Так что наугад прыгал, и вроде как получилось», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Краснодара» — 4:2.

Таким образом, во втором этапе финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» сыграет с «Уралом», который потерпел поражение от ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» выиграл в Кубке России третью серию пенальти подряд.

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