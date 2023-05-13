Tuttosport: Ди Мария может перейти в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Tuttosport, Ди Мария рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Уточняется, что «Барселона» продолжает поиск левого вингера, на место которого и может прийти Ди Мария.

Летом 2022 года 35-летний футболист подписал годичный контракт с «Ювентусом». В текущем сезоне Ди Мария провёл 35 матчей, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Ди Мария подтвердил переговоры с «Ювентусом» о новом контракте.