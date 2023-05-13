Tuttosport: Ди Мария может перейти в «Барселону»
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- © Daniele Badolato - Juventus FC
Как сообщает Tuttosport, Ди Мария рассматривает различные варианты продолжения карьеры.
Уточняется, что «Барселона» продолжает поиск левого вингера, на место которого и может прийти Ди Мария.
Летом 2022 года 35-летний футболист подписал годичный контракт с «Ювентусом». В текущем сезоне Ди Мария провёл 35 матчей, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее Ди Мария подтвердил переговоры с «Ювентусом» о новом контракте.