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Tuttosport: Ди Мария может перейти в «Барселону»

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Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Барселоне».
Tuttosport: Ди Мария может перейти в «Барселону»
  • Gettyimages.ru
  • © Daniele Badolato - Juventus FC

Как сообщает Tuttosport, Ди Мария рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Уточняется, что «Барселона» продолжает поиск левого вингера, на место которого и может прийти Ди Мария.

Летом 2022 года 35-летний футболист подписал годичный контракт с «Ювентусом». В текущем сезоне Ди Мария провёл 35 матчей, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Ди Мария подтвердил переговоры с «Ювентусом» о новом контракте.

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