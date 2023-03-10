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Ди Мария подтвердил переговоры с «Ювентусом» о новом контракте

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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария высказался о продлении контракта с туринским клубом.
Ди Мария подтвердил переговоры с «Ювентусом» о новом контракте
  • AP
  • © Mathieu Pattier

«Я рад, что помог команде. Мы делаем хорошую работу и должны продолжать в том же духе. Важно было победить, и мы это сделали. Что касается нового контракта, мы ведём переговоры, я счастлив здесь и наконец‑то чувствую любовь болельщиков», — цитирует Ди Марию Sky Sport.

«Ювентус» нанёс поражение немецкому «Фрайбургу» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА. Игра на стадионе «Альянц-Ювентус» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Массимилиано Аллегри. Мяч забил Ди Мария. Ответная игра состоится во Фрайбурге 16 марта.

Летом 2022 года 34-летний футболист подписал годичный контракт с «Ювентусом». В составе туринской команды Ди Мария провёл 24 матча, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее «Ювентус» исключил Поля Погба из состава за нарушение дисциплины.

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