«Ювентус» исключил Поля Погба из состава за нарушение дисциплины
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- © Daniele Badolato - Juventus FC
Об этом сообщает Goal.
По информации источника, Погба был исключён из заявки из-за опоздания на командную встречу 8 марта.
В текущем сезоне Погба поучаствовал в двух матчах команды и не отметился результативными действиями. Из-за травмы он не играл с начала сезона до 1 марта.
Матч между «Ювентусом» и «Фрайбургом» состоится 9 марта, он начнётся в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что Погба вышел на поле в официальной игре впервые за 315 дней.