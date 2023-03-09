«Ювентус» исключил Поля Погба из состава за нарушение дисциплины

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не попал в заявку команды на матч с «Фрайбургом» в Лиге Европы из-за нарушения дисциплины.

Об этом сообщает Goal.

По информации источника, Погба был исключён из заявки из-за опоздания на командную встречу 8 марта.

В текущем сезоне Погба поучаствовал в двух матчах команды и не отметился результативными действиями. Из-за травмы он не играл с начала сезона до 1 марта.

Матч между «Ювентусом» и «Фрайбургом» состоится 9 марта, он начнётся в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Погба вышел на поле в официальной игре впервые за 315 дней.