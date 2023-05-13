Игнатьев считает, что у «Зенита» не будет запредельной мотивации в матче с «Краснодаром»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о матче 27-го тура чемпионата России с участием «Зенита» и «Краснодара».

«Это будет непростой матч для «Краснодара» и понятная игра для «Зенита». Петербургский клуб захочет показать себя в хорошем обличии, что в футбол играют и чемпионы. Но уровень мотивации, конечно, не будет запредельным, потому что золотые медали уже висят на груди», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдёт 13 мая на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 16:30 мск.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» Сперцян не сыграет с «Зенитом».